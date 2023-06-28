СМИ: Apple представит iPhone 15 осенью 2023 года

Офис Apple. Иллюстративное фото: Costfoto/Barcroft Media/Getty Images

Apple готовится представить смартфон нового поколения iPhone 15 уже в этом году. Вместе с ним будут представлены новые "умные" часы Apple Watch Ultra. Кроме того, компания работает над ноутбуками с процессором M3 и планшетами iPad с OLED-экраном, передает CNBC.

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Ожидается, что Apple традиционно объявит о выпуске нового iPhone осенью, а в течение следующего года компания объявит о запуске новых продуктовых линеек. Известно, что компания начала работу над 24-дюймовым, а также над 30-дюймовым iMac. Последняя модель в настоящее время является самым большим моноблоком, выпущенным компанией. Ожидается, что iPad Pro и iPad Air также получат обновления, причем две модели iPad Pro, наконец, получат OLED-экраны.

Наряду с новыми продуктами потребители и инвесторы следят за тем, как будет продаваться гарнитура дополненной реальности Vision Pro. Apple является одной из последних компаний, которая запустила собственное устройство дополненной реальности. В настоящее время потребители сообщают о положительном опыте использования устройства, однако также есть отзывы о том, что очки слишком тяжелые.

Кроме того, компания позволит более широкому кругу сотрудников тестировать новые устройства дополненной реальности и брать их с собой домой. В настоящее время это доступно только высокопоставленным руководителям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2026559-smi-apple-predstavit-iphone-15-osenyu-2023-goda/