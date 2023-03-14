Apple готовится к запуску гарнитуры смешанной реальности в этом году

Тим Кук. Фото: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Новая гарнитура смешанной реальности от Apple, которую генеральный директор компании Тим Кук собирается представить в конце этого года, может стать новой эрой в развитии компании. Эксперты предполагают, что в будущем эта технология сможет составить конкуренцию iPhone, передает Financial Times.

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Ожидается, что после семи лет разработок (в два раз дольше, чем ушло на разработку iPhone), технологический гигант представит собственную гарнитуру дополненной реальности уже в этом году. При этом ставки для гендиректора Тима Кука достаточно высоки. Гарнитура станет первым устройством, разработанным полностью под его руководством. iPhone, iPad и даже "умные" часы Apple Watch изначально были задуманы сооснователем Apple Стивом Джобсом, который умер в 2011 году.

Рост Apple под управлением Кука является действительно впечатляющим: рыночная капитализация компании увеличилась с примерно 350 млрд долларов в 2011 году до 2,4 трлн долларов в 2023 году. Но, несмотря на два успешных запуска Apple Watch в 2015 году и AirPods годом позже, компанию обвиняют в повторении прошлых идей.

Операционная группа Apple хотела выпустить первую версию продукта дополненной реальности еще несколько лет назад. Он представлял собой гарнитуру, похожую на лыжные очки, которая позволяет пользователям смотреть захватывающее 3D-видео, выполнять интерактивные тренировки или общаться с реалистичными аватарами через обновленный FaceTime. Однако команда Apple по промышленному дизайну отложила запуск до тех пор, пока облегченная версия очков AR не станет технически осуществимой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2012658-apple-gotovitsya-k-zapusku-garnitury-smeshannoy-realnosti-v-etom-godu/