WSJ: Чипы от Intel и Nvidia из "черного списка экспорта США" закупил НИИ в Китае

Микрочип Intel. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ведущий китайский научно-исследовательский институт по ядерному оружию не менее дюжины раз закупал чипы от Intel и Nvidia, несмотря на то, что в 1997 году они были включены в "черный список экспорта США", передает The Wall Street Journal.

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Анализ документов о закупках, проведенный The Wall Street Journal, показал, что государственной Китайской инженерно-физической академии (CAEP) удалось получить полупроводники, произведенные американскими компаниями Intel и Nvidia, несмотря на то, что в 1997 году они были внесены в "черный список экспорта США".

Чипы, которые широко используются в центрах обработки данных и на персональных компьютерах, были приобретены у перекупщиков в Китае. Некоторые из них были закуплены в качестве компонентов для вычислительных систем, а многие куплены лабораторией института, которая изучает вычислительную гидродинамику.

Эти данные бросают тень на ограничения, введенные США в 1997 году. В свое время эти меры были направлены на предотвращение использования любых американских продуктов для исследований в области атомного оружия иностранными державами.

Журналисты The Wall Street Journal проанализировали 34 статьи, выпущенные учеными Академии за последнее десятилетие. В них исследователи ссылались на использование американских полупроводников для анализа данных и создания алгоритмов. Эксперты-ядерщики заявили, что, по крайней мере, семь исследований могут иметь применение для поддержания ядерных запасов. Представители CAEP не ответили на запросы о комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2007290-wsj-chipy-ot-intel-i-nvidia-iz-chernogo-spiska-eksporta-ssha-zakupil-nii-v-kitae/