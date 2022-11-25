Безопасность сотовых антенн попросили исследовать депутаты

Антенна. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева в прямом эфире в Instagram "Как обеспечить качественную интернет-связь в Казахстане?" высказалась о ситуации, когда граждане отказываются устанавливать на крышах своих домов антенны для сотовой связи из-за страха радиоизлучения, передает корреспондент NUR.KZ.

Екатерина Смышляева сообщила, что в городах с плотной застройкой единственная возможность установить антенны - это крыши домов.

"У жителей существует некое опасение, что такое мощное радиооборудование будет стоять у тебя на голове и (насчет того - прим. ред.) как все будет происходить. А сейчас ряд стройкомпаний вообще строят многоэтажки без технических этажей, то есть буквально разделяет одна плита. У людей, естественно, возникает вопрос, насколько это вредно", — сообщила депутат.

По ее словам, в Казахстане не проводились соответствующие замеры, нет заключений специалистов, медиков.

"Нужно наше, казахстанское, исследование излучения провести, определить воздействие в наших условиях - при нашем ветре, при наших температурах, при нашей плотности застроек и прочее и прочее", — сказала она.

В качестве выхода из ситуации депутатами планируется в ближайшее время внести в законодательство понятие "опор двойного значения" для городов.

"Это сооружение, где может располагаться освещение или светофор и на этой же мачте может располагаться базовая станция. Сейчас мы такое понятие вводим, такие прецеденты в мире есть, и надеемся, что это тоже будет способствовать покрытию", — резюмировала спикер.

Читайте свежие спортивные новости в вашем смартфоне в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1998986-bezopasnost-sotovyh-antenn-prosyat-issledovat-deputaty/