Эксперты: Apple может выпустить складной iPad в 2024 году

iPad. Иллюстративное фото: pexels.com

Аналитики прогнозируют, что Apple выпустит iPad со складным экраном в 2024 году. Специалисты компании CCS Insight предполагают, что американский технологический гигант в ближайшее время начнет экспериментировать со складной техникой, передает CNBC.

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Во вторник, 18 октября, аналитическая компания CCS Insight опубликовала ежегодный прогноз, в котором аналитики высказались относительно будущих продуктов и тенденций. Аналитики предположили, что Apple в первую очередь выпустит складной iPad, а не складной iPhone, как предполагалось до этого. По их мнению, Apple не будет выбирать ту же самую траекторию, что и Samsung, которая выпустила складной смартфон.

"Сейчас для Apple нет смысла выпускать складной iPhone. Это будет слишком рискованно. Поэтому мы думаем, что компания в первую очередь попробует поэкспериментировать со своим планшетом", — сказал Бен Вуд, руководитель отдела исследований CCS Insight.

Аналитики предполагают, что складной iPad будет стоить около 2500 долларов. Apple iPhone 14 Pro Max с самой большой памятью, который в настоящее время является самой дорогой моделью из всех смартфонов Apple, стоит около 1599 долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1993193-eksperty-apple-mozhet-vypustit-skladnoy-ipad-v-2024-godu/