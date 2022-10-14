Немецкая авиакомпания Lufthansa разрешила пассажирам использовать AirTag

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Немецкая авиакомпания Lufthansa официально разрешила пассажирам использовать трекеры AirTag от Apple для отслеживания багажа. Ранее авиаперевозчик проводил оценку рисков, к которым эти устройства могут привести компанию, передает

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Представители Lufthansa сообщили, что немецкие авиационные власти согласились с оценкой рисков, проведенной компанией. Согласно оценке, устройства AirTag не представляют угрозы безопасности компании. Таким образом, использование AitTag на рейсах компании официально разрешено.

Ранее Lufthansa была единственным крупным перевозчиком, который запрещал пассажирам использовать трекеры для своего багажа. В компании заявляли, что трекеры подпадают под действие правил перевозки опасных грузов Международной организации гражданской авиации.

Apple представила рынку свои трекеры AirTags в прошлом году. Это устройство размером с монету стоит всего 29 долларов и предназначено для того, чтобы люди могли отслеживать свой багаж, а также другие вещи, которые легко потерять. Например, ключи. Многие пользователи сразу начали использовать AirTag во время путешествий. И устройства оправдали себя.

В 2022 году авиаотрасль столкнулась с кризисом. Рейсы задерживались из-за забастовок работников. Кроме того, аэропорты не могли обеспечить должный уровень сервиса из-за нехватки персонала, большая часть которого была уволена из-за локдаунов. Компании стали намного чаще терять багаж пассажиров.

Согласно отчету Министерства транспорта США о пассажирских авиаперевозках, только в июле 2022 года 275 582 единицы зарегистрированного багажа были неправильно обработаны американскими перевозчиками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1992515-nemetskaya-aviakompaniya-lufthansa-razreshila-passazhiram-ispolzovat-airtag/