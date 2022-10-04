Устройство, которое может заменить смартфон, назвали эксперты

"Умные очки". Иллюстративное фото: pixabay.com

"Умные" очки от таких компаний, как Amazon, Meta и Snap со временем заменят смартфоны, заявляют эксперты в области технологий. По их мнению, именно "умные" очки будут доминировать на следующем этапе развития мобильных технологий, передает Quartz.

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Аналитик Quartz Адарио Стрэндж говорит, что в течение следующих нескольких лет универсальность и польза "умных" очков станут очевидны для большего количества производителей техники.

На сегодняшний день такие очки можно разделить на следующие категории:

Оправы, оборудованные динамиками, микрофонами и камерой.

Оправы, которые также обеспечивают плоское двухмерное изображение.

Гарнитура, позволяющая передавать четкое трехмерное изображение и звук.

Последние две категории больше напоминают устройства дополненной реальности, и именно они, по мнению аналитиков, получат максимальную популярность в ближайшие годы. По словам аналитиков, умные очки могут использовать все преимущества подключения к облачным технологиям и не просто дополнять смартфоны, но и со временем, полностью заменить их в качестве основного устройства, без которого человек не представляет свою жизнь.

Так, на сегодняшний день уже существуют очки Amazon Echo Frames, Ray-Ban Stories (совместный продукт Meta и Ray-Ban), Spectacles (очки от Snap). Кроме того, ходят слухи о том, что Apple стоят на пороге разработки собственной модели "умных" очков, поэтому конкуренция в этой области будет расти с каждым годом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1990762-ustroystvo-kotoroe-mozhet-zamenit-smartfon-nazvali-eksperty/