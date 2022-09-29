Bloomberg: Apple сократит объемы производства iPhone 14

iPhone 14. Фото: apple.com

Apple отказывается от планов по наращиванию объемов производства новой линейки iPhone 14 после того, как ожидания по поводу спроса со стороны потребителей не оправдались, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Источники Bloomberg сообщают, что Apple приостановил сборку моделей смартфонов из новой линейки iPhone 14 на целых шесть миллионов единиц. До конца года компания планирует выпустить 90 млн смартфонов, что примерно соответствует уровню прошлого года.

Что касается новой линейки, то потребители демонстрируют более высокий интерес к дорогим моделям iPhone 14 Pro, но не очень заинтересованы в базовой модели iPhone 14. Поэтому производитель перенаправляет мощности на выпуск моделей премиум-класса. Представители компании отказались от комментариев по данному поводу.

Китай, крупнейший в мире рынок смартфонов, переживает экономический спад, который ударил по отечественным производителям мобильных устройств, а также сказался на продажах iPhone. Спрос на iPhone 14 за первые три дня после открытия продаж в Китае был на 11% ниже, чем спрос на iPhone 13 в прошлом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1990004-bloomberg-apple-sokratit-obemy-proizvodstva-iphone-14/