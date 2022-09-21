iPhone 14 назвали самым пригодным для ремонта смартфоном Apple за последние годы

iPhone 14. Фото: apple.com

iPhone 14, поступивший в продажу на прошлой неделе, является самым пригодным для ремонта iPhone со времен iPhone 7, по данным популярного блога о технологиях iFixit, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Apple изменила внутреннюю структуру iPhone 14, чтобы пользователи могли снимать и заменять заднюю панель и экран устройства. Для этого нужно всего лишь открутить два винтика. Изменения облегчат жизнь пользователям, которые теперь смогут легко заменить разбитый экран телефона или заднюю панель, а также заменить аккумулятор. Эти запросы являются самыми популярными в мастерских, предоставляющих услуги по ремонту смартфонов. "Apple полностью переработала внутреннюю часть iPhone 14, чтобы упростить его ремонт. Этого не скажешь по внешнему виду iPhone, но это огромное изменение", — написал Кайл Винс, основатель iFixit. При этом по данным блога, в моделях iPhone 14 Pro не используется новый ремонтопригодный дизайн.

Активисты говорят, что главной причиной, по которой Apple внесла изменения в свой самый популярный продукт, является законопроект "о праве на ремонт" в США. Согласно проекту закона, производителей техники обяжут выпускать руководства по ремонту своих устройств, а также дополнительные запчасти, чтобы потребители могли починить сломанное устройство, а не покупать новое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1988668-iphone-14-nazvali-samym-prigodnym-dlya-remonta-smartfonom-apple-za-poslednie-gody/