iPhone 14 Plus, экраны без "челки" и спутниковая связь: Apple представила свои новинки (фото, видео)

Фото: apple.com

Компания Apple традиционно в начале сентября представила новую осеннюю коллекцию - четыре модели iPhone 14, улучшенные AirPods и Apple Watch. Подробнее о достоинствах "яблочных" новинок рассказали эксперты портала Iphones.ru.

1. Apple Watch Series 8 с термометром и системой обнаружения автомобильных аварий

Первой представленной новинкой стали обновленные часы, рассказ о которых начали с благодарных обращений пользователей. Люди из разных стран поведали истории о том, как Apple Watch помогали им в трудных ситуациях и даже спасали жизни.

Кадры с презентации: iphones.ru

● Главным новшеством новых часов стал датчик температуры тела. Он позволяет производить замеры с заданной частотой, чтобы собирать максимум статистики о пользователе. Термометр может работать с максимальной частотой раз в 5 секунд.

● Все данные, собираемые часами, будут храниться только на вашем устройстве и не станут доступны третьим лицам.

● Особое внимание уделили отслеживанию менструальных циклов. Подобная информация уже давно собирается приложением "Здоровье", а теперь к этим данным добавится еще много статистики.

Кадры с презентации: iphones.ru

● Два новых датчика в Apple Watch 8 позволят точно фиксировать дорожные происшествия и аварии. Гаджет сможет определять даже тип происшествия и оповещать родственников пользователя через iPhone.

● В часы будет добавлен новый режим энергосбережения, в котором гаджет сможет прожить до 36 часов с минимальной функциональностью. Фишка программная и появится на всех моделях, начиная с Apple Watch 4.

Предзаказ доступен сразу после презентации, а старт продаж намечен на 16 сентября.

Цены на Apple Watch 8 в США стартуют от 399 долларов.

2. Apple Watch Series SE 2 с флагманской начинкой

Кроме основной линейки часов, обновили и бюджетную версию SE.

Кадры с презентации: iphones.ru

● Гаджет получил более дешевую заднюю панель.

● Начинка часов не будет отличаться от флагманской линейки.

Предзаказ новинки, как и у основной линейки, доступен уже сегодня, а старт продаж – с 16 сентября.

Цены на Apple Watch SE 2 в США стартуют от 249 долларов.

3. Apple Watch Ultra с дополнительной кнопкой и автономностью до 60 часов

Это совершенно новый продукт в линейке, который выполнен из премиальных материалов и имеет несколько эксклюзивных ремешков.

Кадры с презентации: iphones.ru

● Корпус новых часов выполнен из титана со специальным ребром жесткости на торце.

● Разработчики добавили дополнительную программируемую кнопку на противоположном торце устройства.

● Часы получили второй динамик и увеличенное колесико Digital Crown.

Кадры с презентации: iphones.ru

● Автономность нового устройства радует. Обещают до 60 часов работы без подзарядки.

● Специально для новых часов разработали пару новых ремешков: Alpine Loop и Ocean Band. Совместимость с другими моделями пока под вопросом.

● В Apple Watch Ultra устанавливается более точный GPS-модуль. Пользователи получат новое приложение Компас.

Предзаказ начинается с сегодняшнего дня, а в продаже гаджет появится с 23 сентября.

Цены на Apple Watch Ultra в США стартуют от 799 долларов.

4. AirPods Pro 2 с улучшенным шумодавом и регулировкой громкости на корпусе

После довольно интересной и насыщенной части про умные часы Тим Кук перешел к рассказу про новую гарнитуру.

Кадры с презентации: iphones.ru

● Наушники получили чип нового поколения Apple H2.

● За воспроизведение звука будет отвечать пара новых динамиков.

● Обновленная начинка позволит в 2 раза повысить эффективность режима шумоподавления.

Фото: iphones.ru

● Сенсорная панель на корпусе наушников позволит регулировать громкость воспроизведения свайпом.

● В зарядный кейс добавили небольшой динамик, который позволит быстрее найти потерявшийся футляр.

● Время автономной работы новой гарнитуры составляет до 6 часов и до 30 часов вместе с кейсом.

Предзаказ новинки с 9 сентября, а старт продаж – 23 сентября.

Цены на AirPods Pro 2 в США стартуют от 249 долларов.

5. iPhone 14 и iPhone 14 Plus с прошлогодним процессором и минимумом изменений

Далее речь пошла о новых смартфонах. Как и ожидалось, были презентованы и более доступные модели 14/14 Plus.

Кадры с презентации: iphones.ru

● Младший iPhone 14 по размерам не отличается от iPhone 13 и имеет диагональ дисплея 6.1 дюйма, а старшая модель iPhone 14 Plus имеет дисплей с диагональю 6.7 дюймов.

● За производительность устройств будет отвечать прошлогодний процессор Apple A15. Однако, благодаря новой компоновке элементов обещают улучшенную производительность.

● Основной модуль камеры улучшили. Он может захватывать на 49% больше света на матрице. Для съемки видео добавлен новый режим стабилизации Action Mode.

Кадры с презентации: iphones.ru

● Фронтальная 12 мегапиксельная камера получила минорное обновление и улучшенную систему фокусирования.

● В США будет продаваться модель iPhone 14 без физического слота для SIM-карты.

● Заявлена поддержка спутниковой связи в смартфонах нового поколения. Она пригодится при внештатных ситуациях для связи со службой спасения. Работа опции за пределами США пока под вопросом.

Кадры с презентации: iphones.ru

● Как и новые Apple Watch смартфон получит систему обнаружения автомобильных аварий с участием владельца.

● Линейка iPhone 14 будет доступна в пяти вариантах расцветки: черный, белый, фиолетовый, синий и Product RED.

Предзаказ начнется 9 сентября, обычный iPhone 14 можно будет купить уже 16 сентября, а вот 14 Plus задержится до 7 октября.

Цены на iPhone 14 в США стартуют от 799 долларов. За модель iPhone 14 Plus придется выложить на 100 долларов больше.

6. iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с замаскированной челкой и 48-мегапиксельной камерой

Самую ожидаемую новинку, по традиции, приберегли на самый конец презентации. Ею стала пара новых Pro с индексом 14.

Кадры с презентации: iphones.ru

● С первых секунд демонстрации стало очевидно, что специалисты сильно переработали интерфейс для iPhone 14 Pro, чтобы он максимально скрывал вырез для нового блока фронтальных камер.

В верхней части дисплея теперь будут отображаться новые уведомления, индикатор срабатывания Face ID, таймер, новый баннер входящих вызовов и прочее. Все для скрытия нового выреза, который сменил челку.

● Кастомизация данной зоны будет доступна и для разработчиков сторонних приложений.

Кадры с презентации: iphones.ru

● Обычный iPhone 14 Pro получил дисплей с диагональю 6.1 дюйма, а модель iPhone 14 Pro Max – матрицу с диагональю 6,7 дюйма.

● За производительность новых смартфонов будет отвечать новый чип Apple A16. Это 4-нанометровый процессор с 16 миллиардами транзисторов, который способен осуществлять до 4 триллионов операций в секунду.

● Серьезно обновили камеру устройств. Теперь это 48 мегапиксельная матрица, которая способна захватывать в 2 раза больше света.

Кадры с презентации: iphones.ru

● При съемке фото добавлен новый режим 2x Телефото, который намного лучше предыдущего зума из линейки iPhone 13 Pro.

● Ультраширик и телевик получили минорные апдейты. Это по-прежнему 12-мегапиксельные матрицы с улучшенной светосилой.

Предзаказ будет доступен с 9 сентября, а старт продаж намечен на 16 сентября.

Цены на iPhone 14 Pro в США стартуют от 999 долларов. За модель 14 Pro Max придется выложить от 1099 долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1986713-iphone-14-plus-ekrany-bez-chelki-i-sputnikovaya-svyaz-apple-predstavila-svoi-novinki-foto-video/