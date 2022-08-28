Разблокирован чужим отпечатком: пользователи недовольны новым смартфоном от Google

Офис Google. Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Пользователи жалуются на новые флагманские смартфоны от Google. По словам владельцев телефонов Pixel 6a, устройство может быть разблокировано с помощью отпечатка пальцев другого человека. Даже если человек никогда раньше не брал этот телефон в руки, передает CNBC.

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Владельцы Pixel 6a, нового флагманского смартфона от Google, жалуются, что они смогли разблокировать телефон с помощью отпечатков тех пальцев, которые они не регистрировали в системе. Кроме того, пользователи отмечают, что иногда разблокировать телефон с помощью отпечатка пальцев могут люди, которые никогда до этого не держали этот смартфон в руках.

Pixel 6a за 449 долларов содержит тот же чип Google Tensor, что и Pixel 6 2021 года, который Сундар Пичаи (генеральный директор Alphabet) назвал "самым продаваемым Pixel за всю историю".

"Датчик отпечатков пальцев под дисплеем в Pixel 6a был протестирован на соответствие отраслевому стандарту безопасности, согласно которому вероятность непроверенного совпадения отпечатков пальцев составляет 1 из 50 тысяч попыток", — сообщил представитель Google.

В компании добавили, что разработчики постоянно улучшают работу системы безопасности. Пользователи, в свою очередь, должны убедиться, что они используют последнюю версию Android.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1985135-razblokirovan-chuzhim-otpechatkom-polzovateli-nedovolny-novym-smartfonom-ot-google/