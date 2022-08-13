Телефоны-раскладушки вновь стали популярны среди потребителей

Иллюстративное фото: pexels.com

Телефоны-раскладушки вновь становятся популярными среди пользователей. Производители смартфонов откликаются на спрос потребителей и начинают производить новые модели, которые отличаются от смартфонов в форме традиционных гладких прямоугольников, передает The Washington Post.

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В среду Samsung представила две новые модели смартфонов: вдохновленный "раскладушками" из 90-х и нулевых Galaxy Z Flip 4, а также гибрид телефона и планшета под названием Galaxy Z Fold 4. Это не первая попытка южнокорейского производителя сделать складные устройства массовым явлением. Однако сейчас эти попытки выглядят как никогда актуальными.

По данным исследовательской компании IDC, в 2021 году было отгружено около 7 млн складных смартфонов по сравнению с 1,9 млн в 2020 году. Это может показаться незначительной динамикой по сравнению с тем, что в прошлом году производители выпустили миллиарды традиционных смартфонов (гладких прямоугольников). Однако это говорит о том, что людям хочется чего-то необычного. Либо кто-то скучает по старым трендам и хочет вновь к ним вернуться.

Samsung — не единственная компания, которая переосмысливает тренды внешнего вида смартфонов. Так, например, Лондонская компания Planet Computers, в которой работает всего 11 штатных сотрудников, создала причудливое сочетание смартфона и ноутбука под названием Astro Slide 5G. Главная фишка этого смартфона — компактная клавиатура, спрятанная за основным экраном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1982899-telefony-raskladushki-vnov-stali-populyarny-sredi-potrebiteley/