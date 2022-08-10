Первое полностью беспилотное роботакси будет запущено в Китае

Иллюстративное фото: pexels.com

Китайская компания Baidu получила одобрение на запуск первого в мире беспилотного такси. Первое роботакси будет запущено в Ухане и Чунцине, передает Bloomberg.

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Baidu получила разрешение на развертывание первых полностью автономных беспилотных такси на дорогах Китая, что дало ей преимущество перед такими конкурентами, как Pony.ai и XPeng. Этот шаг знаменует собой ослабление прежней политики Китая, согласно которой в роботакси должен был находиться водитель, чтобы взять на себя управление в случае чрезвычайной ситуации.

Baidu начнет предоставлять полностью беспилотные услуги роботакси в специально отведенных районах Уханя (с 9:00 до 17:00) и Чунциня (с 9:30 до 16:30). В каждом городе будет работать по пять роботакси пятого поколения Apollo. Зона обслуживания охватит 13 квадратных километров в зоне экономического и технологического развития Уханя и 30 квадратных километров в районе Юнчуань в Чунцине.

Вэй Дун, вице-президент Baidu Intelligence Driving Group, сравнил запуск роботакси с развертыванием базы на Луне. По его словам, высадка человека на Марсе и полет за пределы Солнечной системы является лишь вопросом времени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1982357-pervoe-polnostyu-bespilotnoe-robotaksi-budet-zapuscheno-v-kitae/