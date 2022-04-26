Каким будет iPhone 14, предположили эксперты

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До презентации нового iPhone 14 осталось меньше шести месяцев. Эксперты Bloomberg проанализировали тенденции, которые прослеживались в разработках Apple за последние годы, чтобы спрогнозировать, каким может быть новый смартфон.

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Начиная с 2014 года Apple перешла на трехлетний цикл разработки оборудования. В первый год цикла компания представляет абсолютно новый дизайн смартфона. В следующем году сохраняет тот же дизайн, но меняет программное содержание iPhone. На третий год цикла дизайн претерпевает некоторые ключевые изменения.

В 2014 году был выпущен iPhone 6, смартфон, который кардинально отличался по дизайну от предыдущих версий. В 2015 году был презентован iPhone 6S с идентичным дизайном, но с дополнительными функциями. В 2016 Apple выпустила iPhone 7, первый телефон без разъема для наушников. Внешне 7 мало чем отличался от 6 и 6S.

iPhone X был выпущен в 2017 году, в 2018-м компания презентовала iPhone XS с идентичным дизайном. А вот в 2019 появился iPhone 11 с абсолютно новым дизайном камеры. Также эта модель, в отличие от предыдущих, имеет заднюю панель с матовой текстурой.

Согласно этой логике, сейчас компания находится в жизненном цикле iPhone 12. Этот дизайн был представлен в 2020 году, в 2021-м вышел iPhone 13, ничем не отличающийся внешне от своего предшественника. Поэтому, можно ожидать, что дизайн iPhone 14 претерпит некоторые изменения. При этом специалисты ожидают, что он не будет сильно отличаться от моделей 12 и 13.

Самым большим отличием новой модели может стать разница в размерах экрана. iPhone 13 помимо основной модели существует в версиях Mini, Pro и Pro Max. Модель Pro Max чрезвычайно популярна во всем мире. Особенно, в Китае. В то время как модель Mini продается недостаточно хорошо. Поэтому ожидается, что новая линейка смартфонов будет включать следующие модели: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Производители ожидают, что модель iPhone 14 Max станет крайне популярной, поскольку позволит пользователям получить телефон с 6,7-дюймовым дисплеем (который ранее был доступен лишь на моделях ProMax) за приемлемую цену.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1966644-kakim-budet-iphone-14-predpolozhili-eksperty/