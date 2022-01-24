Назван главный недостаток умных часов

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Ученые рассказали, в каких случаях умные часы показывают недостоверную информацию, передает The Verge.

Работа таких умных часов, как Apple Watch 5, Fitbit Versa 2 и Polar M600 базируется на методе фотоплетизмографии. При последнем собирается информация о сердцебиении.

Как выяснили ученые из Международного университет Калифорнии, подобные устройства плохо считывают данные на темной коже или на человеке, который страдает ожирением.

Дело в том, что темная кожа имеет более высокий уровень меланина и поглощает больше света. А у страдающих ожирением кожа толще, что препятствует нормальному кровотоку. Соответственно данные в обоих случаях могут быть ошибочными.

Автор исследования доцент Джессика Рамелла-Роман посоветовала производителям умных часов обратить внимание на этот факт.

На светлой коже и с нормальным уровнем жира смарт-часы функционируют нормально.

Ранее мы писали, что умные часы от Apple сочли небезопасными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1952675-nazvan-glavnyy-nedostatok-umnyh-chasov/