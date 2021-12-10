Умные часы Apple Watch сочли небезопасными

Apple Watch. Иллюстративное фото: Pixabay

Обладатели умных часов от Apple рассказали об опасности гаджета, передает Appleinsider.

На американскую компанию подали в суд из-за смарт-часов. В жалобе указывается, что в каждой модели Apple Watch отсутствует внутреннее пространство для вздувшейся батареи, что является "опасной угрозой". Истцы требуют суда присяжных, возмещения ущерба и раскрытия дефекта представителями компании.

Коллективный иск был подан в федеральный суд Калифорнии. В нем указываются все модели часов, начиная от Apple Watch до Apple Watch Series 6.

"Отслоившиеся, разбитые или треснувшие экраны представляют собой материальную и неоправданно опасную угрозу безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Apple в скором времени позволит пользователям ремонтировать свои устройства самостоятельно в рамках программы Self Service Repair.

На днях стало известно, что компания приостановила производство новых гаджетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1946365-umnye-chasy-apple-watch-sochli-nebezopasnymi/