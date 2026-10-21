Советы директоров Tesla и SpaceX создали спецкомитеты для оценки возможного слияния компании

Илон Маск поддержал идею объединения двух гигантов, но самоустранился от переговоров из-за конфликта интересов, пишет TechCrunnch.

Советы директоров компаний Tesla и SpaceX сформировали независимые специальные комитеты для изучения возможности слияния. Об этом сообщил Илон Маск во время финансового отчета SpaceX за третий квартал. По словам предпринимателя, создание комитетов стало ответным шагом на запросы акционеров. Сам Маск подчеркнул, что является заинтересованным лицом, поэтому не участвует в обсуждениях и не присутствовал на заседаниях.

Бизнесмен назвал потенциальную сделку хорошей идеей, однако призвал инвесторов не считать ее решенным вопросом. Для заключения соглашения потребуется одобрение владельцев более 50% всех находящихся в обращении акций Tesla, что является серьезным юридическим барьером. Маск описал процесс как процедурный кабуки-танец, в котором две группы специалистов обсуждают условия без его прямого вмешательства.

Несмотря на отсутствие официального соглашения, Tesla и SpaceX уже тесно сотрудничают. В марте Tesla приобрела активы SpaceX на сумму около 2 миллиардов долларов, а также компании совместно ведут строительство завода по производству чипов Terafab в штате Техас. Аналитики отмечают, что слияние создаст объединенную структуру стоимостью свыше 3.5 триллиона долларов, однако работа специальных комитетов пока носит исключительно предварительный и ознакомительный характер.

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