Советы директоров Tesla и SpaceX создали спецкомитеты для оценки возможного слияния компании

jitsu gif
МОЯ ЛЕНТА
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Реальные цены
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Техника
  • Бизнес
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
    О проекте
    О нас пишут
    Авторы
    Как мы работаем
    Принципы работы
    Условия пользования
    Правила использования материалов
    Пользовательское соглашение
    Политика конфиденциальности
    Правила комментирования
    Правила проведения розыгрыша
    Редакция
    editor@corp.nur.kz
    Главный офис
    info@corp.nur.kz
    +7 (727) 339 80 38
    Реклама
    +7 (771) 718 52 98
    Вакансии
    vacancy-nur.tilda.ws
    Рекламодателям
    Технологии
      Провели подряд дней с нами
      Елена Антипина
      Шеф-редактор

      Советы директоров Tesla и SpaceX создали спецкомитеты для оценки возможного слияния компании

      Опубликовано:

      Ракета
      Ракета компании Spacex. Иллюстративное фото: Walter Cicchetti/Getty Images

      Илон Маск поддержал идею объединения двух гигантов, но самоустранился от переговоров из-за конфликта интересов, пишет TechCrunnch.

      Советы директоров компаний Tesla и SpaceX сформировали независимые специальные комитеты для изучения возможности слияния. Об этом сообщил Илон Маск во время финансового отчета SpaceX за третий квартал. По словам предпринимателя, создание комитетов стало ответным шагом на запросы акционеров. Сам Маск подчеркнул, что является заинтересованным лицом, поэтому не участвует в обсуждениях и не присутствовал на заседаниях.

      Бизнесмен назвал потенциальную сделку хорошей идеей, однако призвал инвесторов не считать ее решенным вопросом. Для заключения соглашения потребуется одобрение владельцев более 50% всех находящихся в обращении акций Tesla, что является серьезным юридическим барьером. Маск описал процесс как процедурный кабуки-танец, в котором две группы специалистов обсуждают условия без его прямого вмешательства.

      Несмотря на отсутствие официального соглашения, Tesla и SpaceX уже тесно сотрудничают. В марте Tesla приобрела активы SpaceX на сумму около 2 миллиардов долларов, а также компании совместно ведут строительство завода по производству чипов Terafab в штате Техас. Аналитики отмечают, что слияние создаст объединенную структуру стоимостью свыше 3.5 триллиона долларов, однако работа специальных комитетов пока носит исключительно предварительный и ознакомительный характер.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Советы директоров Tesla и SpaceX создали спецкомитеты для оценки возможного слияния компании

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram