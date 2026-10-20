KAZ Minerals и NFC расширят сотрудничество в сфере геологоразведки в Казахстане: подписан меморандум

KAZ Minerals и NFC подписали меморандум о сотрудничестве в области геологоразведки. Стороны намерены изучить возможности применения современных технологий, искусственного интеллекта и цифровых инструментов для повышения эффективности геологических исследований, передает NUR.KZ.

Церемония подписания меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между группой KAZ Minerals и China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC), дочерней компанией корпорации CNMC, состоялась 19 октября в Алматы. Партнерство, начавшееся со строительства обогатительных фабрик, переходит на новый уровень: компании намерены вместе изучить современные подходы к поиску и оценке месторождений.

Документ предусматривает изучение возможностей совместной работы по разведке и оценке минеральных ресурсов Казахстана с применением современных технологий и цифровых инструментов.

Фото: KAZ Minerals

KAZ Minerals развивает геологоразведочную деятельность в Казахстане, уделяя особое внимание внедрению современных технологий и повышению эффективности геологических исследований. Сотрудничество с NFC станет одним из направлений этой работы и новым этапом многолетнего партнерства компаний.

"Для нашей компании Казахстан является самой важной страной в этом регионе, а KAZ Minerals — самым важным стратегическим партнером. Мы будем совместными усилиями развивать работу в области геологоразведки и рассматривать возможности совместных инвестиций в горнодобывающий сектор", — отметил Вэнь Ган, председатель совета директоров корпорации CNMC.

В рамках меморандума стороны намерены изучить возможности применения современных методов геологоразведки, включая дистанционное зондирование, геофизические и геохимические исследования, искусственный интеллект и трехмерное моделирование геологических данных. Особое внимание будет уделено анализу исторических геологических материалов, определению перспективных участков для бурения и оценке минеральных ресурсов.

Документ также предусматривает возможности для подготовки специалистов, обмена опытом, проведения совместных исследований и реализации образовательных программ.

Фото: KAZ Minerals

Партнерство KAZ Minerals и NFC продолжается более 10 лет. За это время NFC построила и ввела в эксплуатацию обогатительные фабрики по переработке сульфидной и каолинизированной руды Бозшаколя, а также обогатительную фабрику по переработке сульфидной руды Актогая. Реализация этих крупных промышленных проектов заложила основу для дальнейшего развития взаимодействия компаний.

"Во время строительства объектов на Актогае и Бозшаколе корпорация CNMC продемонстрировала профессионализм, и наши компании показали, что мы можем сотрудничать на высоком уровне. Мы построили лучшие в мире предприятия совместно с CNMC", – отметил председатель совета директоров группы KAZ Minerals Олег Новачук.

Для координации дальнейшей работы планируется создать совместную рабочую группу и разработать дорожную карту сотрудничества.

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