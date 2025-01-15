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Meta сократит 5% сотрудников в 2025 году

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Логотип Meta на экране смартфона с логотипами Facebook и Instagram
Meta. Иллюстративное фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил об инициативе по повышению эффективности работы компании, что повлечет за собой сокращение 5% рабочей силы, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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В служебной записке, размещенной на внутренней платформе компании, Цукерберг заявил, что Meta поднимает стандарты управления производительностью. Сотрудники, попавшие под сокращение, будут уведомлены в ближайшие месяцы, причем сроки уведомлений для работников за пределами США могут быть сдвинуты.

Он также отметил, что не все сотрудники, чьи результаты оказались ниже ожиданий в последнем квартале, будут уволены. Однако те, кто покинет компанию, получат щедрое выходное пособие.

"Meta работает над созданием важнейших технологий, включая искусственный интеллект и новейшую вычислительную платформу. Этот год будет напряженным, и я хочу быть уверен, что в наших командах работают лучшие специалисты", — подчеркнул Цукерберг.

Meta также планирует достичь 10% естественной убыли сотрудников к концу текущего цикла производительности, включая около 5% убыли, перенесенной с 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2211846-meta-sokratit-5-sotrudnikov-v-2025-godu/

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