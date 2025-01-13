"Не изобрели ничего великого со времен iPhone": Цукерберг раскритиковал руководство Apple

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг подверг критике Apple за недостаток инноваций, заявив, что компания не сделала значительных открытий за последние два десятилетия, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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"С одной стороны, iPhone стал выдающимся изобретением, которое обеспечило практически каждого человека в мире смартфоном. Но с другой стороны, Apple использовала эту платформу для создания множества правил.

Они давно не создавали ничего великого. Стив Джобс изобрел iPhone, а теперь они просто эксплуатируют это изобретение спустя 20 лет", — отметил Цукерберг.

Он также подчеркнул, что интерес к iPhone постепенно снижается. По его мнению, потребители все реже обновляют устройства, поскольку новые модели практически не отличаются от предыдущих