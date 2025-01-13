Джефф Безос поделился своим видением будущего космической отрасли

Основатель Amazon и миллиардер Джефф Безос заявил, что космическая отрасль обладает достаточным потенциалом для существования нескольких успешных компаний на рынке, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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"В космосе появятся новые способы применения технологий, что приведет к росту спроса на мощные ресурсы", — отметил Безос.

Он выразил уверенность, что обе компании могут сосуществовать на одном рынке, развивая различные направления космической деятельности.

Во время выступления на заводе ракет Blue Origin на мысе Канаверал во Флориде Безос, вместе с генеральным директором компании Дэйвом Лимпом, подчеркнул важность предстоящего запуска ракеты New Glenn. Руководители возлагают большие надежды на успешный выход ракеты на орбиту, видя в этом важный шаг в развитии компании.