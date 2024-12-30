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Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса получила одобрение на запуск новой ракеты

Опубликовано:

Джефф Безос
Джефф Безос. Фото: Samir Hussein/WireImage

Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса получила одобрение от регулирующих органов США на первый запуск ракеты New Glenn, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало компании Blue Origin Джеффа Безоса одобрение на первую в истории миссию ракеты New Glenn, что потенциально позволит аэрокосмической компании достичь собственных целей, связанных с запусками.

В FAA заявили, что вашингтонская компания выполнила все требования по лицензированию. Пятилетняя лицензия позволяет Blue Origin проводить миссии с космической станции на мысе Канаверал во Флориде, при этом первая ступень New Glenn приземлится на барже в Атлантическом океане.

Ракета New Glenn, названная в честь Джона Гленна, совершившего первый орбитальный полет в 1962 году, является 322-футовой ракетой с двумя ступенями. Некоторые из ее частей находятся в разработке с 2012 года, но официально ракета была представлена в сентябре 2016 года. Ее дебютный запуск неоднократно откладывался на протяжении многих лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2206727-kosmicheskaya-kompaniya-blue-origin-dzheffa-bezosa-poluchila-odobrenie-na-zapusk-novoy-rakety/

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