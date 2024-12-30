Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса получила одобрение на запуск новой ракеты

Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса получила одобрение от регулирующих органов США на первый запуск ракеты New Glenn, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало компании Blue Origin Джеффа Безоса одобрение на первую в истории миссию ракеты New Glenn, что потенциально позволит аэрокосмической компании достичь собственных целей, связанных с запусками.

В FAA заявили, что вашингтонская компания выполнила все требования по лицензированию. Пятилетняя лицензия позволяет Blue Origin проводить миссии с космической станции на мысе Канаверал во Флориде, при этом первая ступень New Glenn приземлится на барже в Атлантическом океане.

Ракета New Glenn, названная в честь Джона Гленна, совершившего первый орбитальный полет в 1962 году, является 322-футовой ракетой с двумя ступенями. Некоторые из ее частей находятся в разработке с 2012 года, но официально ракета была представлена в сентябре 2016 года. Ее дебютный запуск неоднократно откладывался на протяжении многих лет.