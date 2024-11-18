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Европейский конкурент SpaceX начал разработку многоразовой космической капсулы

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Три космических объекта
Три космических объекта. Иллюстративное фото: Freepik

Европейская компания The Exploration Company (TEC) привлекла 160 млн долларов для разработки многоразовой капсулы Nyx, предназначенной для доставки астронавтов и грузов на орбиту, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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В раунде финансирования приняли участие венчурные компании Balderton Capital и Plural, а также государственные инвестиционные фонды French Tech Souveraineté (Франция) и DeepTech & Climate Fonds (Германия).

Nyx — это многоразовая капсула, которую можно запускать в космос с помощью ракет. Она рассчитана как на перевозку грузов, так и на доставку экипажей. После выполнения миссии капсула способна возвращаться на Землю, что делает ее пригодной для повторного использования.

Генеральный директор и основатель TEC Элен Юби отметила, что рынок космических перевозок ежегодно растет на 10%. Увеличение спроса связано с тем, что все больше стран стремятся отправлять астронавтов на орбиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2188800-evropeyskiy-konkurent-spacex-nachal-razrabotku-mnogorazovoy-kosmicheskoy-kapsuly/

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