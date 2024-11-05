СМИ: Meta отложила строительство центра обработки данных из-за редкого вида пчел

Планы Meta по строительству центра обработки данных в США были сорваны из-за того, что на территории, отведенной для проекта, был обнаружен редкий вид пчел, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Сообщается, что гендиректор компании Марк Цукерберг планировал заключить сделку с атомной электростанцией, чтобы обеспечить поставку электроэнергии для нового центра обработки данных, поддерживающего амбиции компании в области искусственного интеллекта.

Однако сделка сорвалась из-за вопросов, связанных с сохранением окружающей среды.

По данным источников, основной причиной срыва сделки стало обнаружение редкого вида пчел на территории рядом с заводом, где должен был быть построен центр обработки данных.

Сообщается, что компания продолжает изучать варианты, связанные с использованием безуглеродной энергетики. Представители Meta отказались от официальных комментариев.