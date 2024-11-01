Правительство России наложило на компанию Google штраф в размере 20 дециллионов долларов, что превышает общую денежную массу в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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В Кремле заявили, что огромные штрафы, наложенные Россией на Google, являются символическими и направлены на то, чтобы побудить американскую технологическую компанию снять ограничения с российских каналов на YouTube.

Общая сумма судебных исков к Google в России достигла двух ундециллионов рублей (суммы с 36 нулями), что эквивалентно 20 дециллионам долларов США. Она также превышает общую денежную массу в мире.

YouTube по-прежнему доступен в России, но власти неоднократно угрожали отключить его из-за запрета на размещение государственного российского контента.

Российские суды неоднократно штрафовали владельца YouTube, компанию Google, пытаясь заставить технологическую компанию подчиниться, при этом судебные издержки множатся с каждым днем ​​невыполнения требований Москвы.