Прибыль Meta выросла на 35% благодаря развитию ИИ

Прибыль Meta, материнской компании Facebook и Instagram, выросла на 35% в прошлом квартале благодаря инвестициям компании в развитие искусственного интеллекта, передаетNUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Meta получила 15,69 млрд долларов чистой прибыли в прошлом квартале или 6,03 долларов на акцию, что выше 11,58 млрд долларов, заработанных компанией за тот же период в прошлом году. Аналитики с Уолл-Стрит ожидали, что прибыль компании составит 13,49 млрд долларов или 5,21 долларов на акцию.

Выручка компании составила 40,59 млрд долларов, что на 19% больше, чем 34,15 млрд долларов, заработанных годом ранее, и превзошла оценку Уолл-стрит в 40,19 млрд долларов.

"У нас был хороший квартал, обусловленный прогрессом во внедрении искусственного интеллекта в наши приложения и бизнес-процессы", — сказал Марк Цукерберг, основатель и генеральный директор Meta.