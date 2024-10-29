"Подрывает репутацию": Microsoft обвинила Google в организации теневых кампаний

Компания Microsoft публично обвинила своего давнего конкурента Google в организации теневых кампаний в Европе, направленных на дискредитацию Microsoft, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Юрист Microsoft Рима Алайли заявила, что Google организовала коалицию, чтобы подорвать репутацию Microsoft перед антимонопольными органами и политиками Европы. По её словам, Google создала Open Cloud Coalition, скрывая свою роль и финансирование, наняв несколько европейских облачных компаний для участия в организации.

Это заявление — очередной виток в долгом соперничестве компаний, конкурирующих на рынке облачной инфраструктуры, онлайн-рекламы и корпоративного ПО.

Google, которая в США уже находится под антимонопольным расследованием Министерства юстиции, также испытывает давление европейских регуляторов.