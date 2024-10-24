Илон Маск сообщил, что Tesla запустит свой сервис такси

Самый богатый человек в мире Илон Маск сообщил, что компания-производитель электрокаров Tesla планирует запустить собственный сервис такси, подобный Uber, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Основатель Tesla и самый богатый человек в мире Илон Маск объявил, что компания планирует запустить услугу по вызову такси, аналогичную Uber, в двух штатах, которые могут одобрить беспилотные автомобили.

"Мы обсуждали это долгое время и планируем запустить услугу такси в Калифорнии и Техасе в следующем году", — заявил Маск.

Гендиректор Tesla отметил, что получение одобрения в Калифорнии может занять больше времени из-за строгих регулирующих норм, но он уверен, что сервис начнет работать в Техасе, где находится штаб-квартира компании. Возможен запуск и в других штатах в 2025 году.