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Тим Кук заявил, что Apple продолжит вкладываться в развитие бизнеса в Китае

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Логотип Apple на экране смартфона
Логотип Apple. Иллюстративное фото: Jaque Silva/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Гендиректор Apple Тим Кук заявил, что компания продолжит вкладываться в инновации в Китае, поскольку эта страна все еще остается важным хабом для производителя iPhone, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания продолжит вкладываться в инновации в Китае, подчеркнув ключевую роль страны для глобальной деятельности Apple.

Во время встречи с министром промышленности и информационных технологий Китая Цзинь Чжуанлуном, Кук подтвердил планы по увеличению инвестиций и поддержке развития цепочки поставок.

Несмотря на усилия китайского правительства по привлечению иностранных инвестиций, во втором квартале 2024 года наблюдался рекордный отток капитала из страны. Тем не менее, Apple продолжает сотрудничество с местными поставщиками, такими как Luxshare Precision Industry, создавая миллионы рабочих мест в Китае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2177798-tim-kuk-zayavil-chto-apple-prodolzhit-vkladyvatsya-v-razvitie-biznesa-v-kitae/

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