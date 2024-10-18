Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Netflix привлекла пять миллионов подписчиков в третьем квартале и превзошла ожидания Уолл-Стрит

Опубликовано:

Логотип Netflix
Логотип Netflix. Иллюстративное фото: Jaque Silva/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Стриминговой платформе Netflix удалось привлечь более пяти миллионов новых подписчиков по итогам третьего квартала 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В третьем квартале 2024 года Netflix привлекла более пяти миллионов новых клиентов, превысив ожидания аналитиков Уолл-стрит по ключевым финансовым показателям.

Несмотря на прошлогодние забастовки сценаристов в Голливуде, продажи компании выросли на 15%, достигнув 9,83 млрд долларов, а прибыль составила 5,40 долларов на акцию, тогда как прогнозировалось привлечение 4,52 млн подписчиков.

Акции Netflix выросли на 5,4%, до 724,89 долларов за акцию, после закрытия торгов, увеличившись более чем в четыре раза с мая 2022 года, когда замедление роста компании вызвало распродажу на рынке.

"Мы чувствуем себя очень хорошо в текущей ситуации. У нас был план по ускорению роста, и мы его реализовали", —  отметил исполнительный директор Netflix Тед Сарандос.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2175864-netflix-privlekla-pyat-millionov-podpischikov-v-tretem-kvartale-i-prevzoshla-ozhidaniya-uoll-strit/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie