Netflix привлекла пять миллионов подписчиков в третьем квартале и превзошла ожидания Уолл-Стрит

Стриминговой платформе Netflix удалось привлечь более пяти миллионов новых подписчиков по итогам третьего квартала 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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В третьем квартале 2024 года Netflix привлекла более пяти миллионов новых клиентов, превысив ожидания аналитиков Уолл-стрит по ключевым финансовым показателям.

Несмотря на прошлогодние забастовки сценаристов в Голливуде, продажи компании выросли на 15%, достигнув 9,83 млрд долларов, а прибыль составила 5,40 долларов на акцию, тогда как прогнозировалось привлечение 4,52 млн подписчиков.

Акции Netflix выросли на 5,4%, до 724,89 долларов за акцию, после закрытия торгов, увеличившись более чем в четыре раза с мая 2022 года, когда замедление роста компании вызвало распродажу на рынке.

"Мы чувствуем себя очень хорошо в текущей ситуации. У нас был план по ускорению роста, и мы его реализовали", — отметил исполнительный директор Netflix Тед Сарандос.