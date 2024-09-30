СМИ: OpenAI столкнется с убытками в размере 5 млрд долларов в 2024 году

Компания-разработчик чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT OpenAI в этом году столкнется с убытками в размере 5 млрд долларов при выручке в 3,7 млрд долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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По данным источников CNBC, в прошлом месяце компания получила доход в размере 300 млн долларов, что на 1700% больше, чем в начале 2023 года. Ожидается, что в следующем году объем продаж составит 11,6 млрд долларов.

OpenAI, поддерживаемая Microsoft, в настоящее время проводит раунд финансирования, после которого, как ожидается, оценка компании составит 150 млрд долларов. Сообщается, что в раунде финансирования лидирует компания Thrive Capital, которая планирует инвестировать в OpenAI около миллиарда долларов. Также ожидается, что значительное вливание сделает Tiger Global.

Кроме того, специалисты, ознакомившиеся с внутренними документами OpenAI и пообщавшиеся с журналистами на условиях анонимности, сообщили, что убытки компании в этом году составят примерно 5 млрд долларов. Они связаны с бытовыми расходами компании, а также с повышением зарплат сотрудников.