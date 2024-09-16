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СМИ: Реальные выбросы глобальных компаний в восемь раз превышают официальные данные

Опубликовано:

Data-центр Amazon
Data-центр Amazon. Фото: Nathan Howard/Bloomberg via Getty Images

Журналисты сообщили, что центры обработки данных технологических компаний выбрасывают в восемь раз больше углерода, чем указано в официальных отчетах, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Согласно анализу, проведенному Guardian, выбросы центров данных, принадлежащих Google, Microsoft, Meta и Apple, в период с 2020 по 2022 годы были примерно на 662% выше официальных данных. Это означает, что реальные выбросы оказались в 7,62 раза больше, чем заявлено.

Amazon лидирует среди крупнейших технологических компаний по объему выбросов с существенным отрывом. Для сравнения, выбросы второго по величине источника, компании Apple, составили менее половины выбросов Amazon в 2022 году.

С увеличением спроса на энергию для центров обработки данных эксперты опасаются, что выбросы углерода также возрастут. По данным Международного энергетического агентства, в 2022 году центры данных потребляли от 1% до 1,5% мировой электроэнергии. Эти цифры были зафиксированы до роста популярности искусственного интеллекта.

ИИ требует значительно больше энергии, чем обычные облачные приложения. По данным Goldman Sachs, для обработки запроса в ChatGPT необходимо почти в 10 раз больше электроэнергии, чем для поиска в Google. К 2030 году потребление электроэнергии для центров обработки данных может увеличиться на 160%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2161801-smi-realnye-vybrosy-globalnyh-kompaniy-v-vosem-raz-prevyshayut-oficialnye-dannye/

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