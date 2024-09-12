Ведущий исследователь из OpenAI покинул компанию ради создания собственного стартапа

Ведущий исследователь OpenAI, компании-разработчика чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, заявил об уходе из компании и создании собственного стартапа, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Исследователь Алексис Конно, стоявший за разработкой программного обеспечения с голосовым помощником, объявил о своем уходе из OpenAI. Конно также пошутил, что, приложив руку к созданию технологии из фильма "Она", он теперь может спокойно покинуть компанию.

По словам Конно, он решил создать собственную компанию и предложил людям, желающим принять участие в создании чего-то по-настоящему "волшебного", обращаться к нему. Свое сообщение о найме сотрудников он сопроводил гифкой из фильма "Она", в котором герой Хоакина Феникса влюбляется в голосового помощника с искусственным интеллектом Саманту, озвученную Скарлетт Йоханссон.

Ранее версия чат-бота с голосовым помощником GPT-4o вызвала резкую критику со стороны общественности, так как один из голосов, предустановленных в программном обеспечении, был очень похож на голос Скарлетт Йоханссон.

Сама актриса заявила, что еще в сентябре 2023 года отказалась от сотрудничества с компанией, когда OpenAI обратилась к ней с просьбой озвучить ПО.