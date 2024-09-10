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Акции Apple упали в цене после презентации iPhone 16

Опубликовано:

Тим Кук на презентации Apple
Тим Кук на презентации Apple. Фото: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 16, сделав ставку на искусственный интеллект в попытке привлечь заинтересованную аудиторию, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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В понедельник технологический гигант из Купертино презентовал новинку — смартфон iPhone 16, на внешней стороне корпуса которого появилась кнопка камеры.

По данным компании, кнопка — это лишь внешняя деталь, указывающая на глубокие изменения, которые были внесены в последний смартфон для использования новейших достижений искусственного интеллекта (ИИ).

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что обновления расширят возможности смартфона. Компания сейчас сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны других брендов, многие из которых уже интегрировали функции генеративного ИИ в свои устройства.

Во время презентации, в рамках которой компания представила iPhone 16 и другие продукты, цена акций Apple упала и завершила день на нулевой отметке. Компания, рыночная стоимость которой составляет 3 трлн долларов, сталкивается с опасениями, что теряет свое преимущество в быстро развивающейся области искусственного интеллекта.

Продажи iPhone — самого важного продукта Apple, на который приходится около половины всех продаж — замедлились в последние месяцы. Они упали на 1% в 2024 году по сравнению с показателем прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2159526-akcii-apple-upali-v-cene-posle-prezentacii-iphone-16/

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