Швейцарские ученые заявили, что их разработка может конкурировать с Neuralink

Группа ученых из Швейцарии разработала новый тип электродов, которые могут конкурировать с технологиями Neuralink Илона Маска, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Мехмет Фатих Яник, профессор нейротехнологий из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, утверждает, что новые электроды, разработанные учеными университета, позволяют получать более подробные и точные записи мозговой активности в течение длительного времени.

По словам профессора Яника, благодаря инновационному процессу пучки электродов можно медленно вводить в мозг без повреждений. Он также заявил, что эти электроды лаборатории намного тоньше, чем те, что использует Neuralink.

В настоящее время около 200 тысяч человек по всему миру используют нейростимуляторы для определенных нервов или областей тела. Системы глубокой стимуляции мозга применяют эту технологию для лечения ряда заболеваний, включая болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Устройства интерфейса мозг-компьютер (BCI), подобные тем, которые разрабатывает Neuralink, существуют с 2004 года.

Профессор Яник также отметил, что его команда сотрудничала с исследователями из Университетского колледжа Лондона для тестирования электродов на пациентах с эпилепсией, не реагирующих на лекарственную терапию. Ученые также изучают возможность использования электродов для стимуляции клеток мозга, что может помочь в лечении людей с депрессией или шизофренией.