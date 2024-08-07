Как запуски ракет SpaceX могут изменить жизнь штата Флорида, рассказали эксперты

Флорида усиленно готовится к тому, что Илон Маск собирается запускать свои космические корабли с территории этого штата, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Флорида — это знаковое место для космической программы США. Именно здесь NASA установила курс на высадку человека на Луну десятилетия назад. Но Космическое побережье Флориды, как называют эту территорию сами жители, никогда не сталкивалось с чем-то столь же необычным, как проекты Илона Маска.

SpaceX, космическая компания Маска, хочет запускать Starship, самую большую и мощную ракету на Земле, десятки раз в год с территории Флориды в ближайшие годы. На старте ракета от SpaceX возвышается почти на 400 футов над Землей.

Она выше, чем Статуя Свободы, и именно на эту ракету возлагает надежды NASA в своих амбициях по возвращению человека на Луну. Кроме того, именно корабли Starship сам Маск собирается использовать в своем глобальном плане по колонизации Марса.

Однако многое изменилось с тех пор, как астронавты радовались первым успешным космическим запускам. По данным экспертов, пока не ясно, как галактические планы Маска будут сочетаться с жизнью современной Флориды. Ведь времена, когда регион был относительно незаселенным, давно прошли. Именно это делало Флориду подходящим местом для запуска ракет.

Так, на этой территории сейчас активно развивается круизная индустрия стоимостью 6,7 млрд долларов, в которой задействованы огромные океанские суда, спущенные на воду такими компаниями, как Disney и Carnival. Население округа Бревард, тем временем, выросло до более чем 600 тысяч человек с 22 тысяч в 1950 году.

Профессор физики Университета имени Бригама Янга Кент Джи заявил, что деятельность SpaceX на территории Флориды может значительно повлиять на качество жизни граждан.

Оглушительный шум ракеты и вибрация от гигантского корабля, который будет иметь до 35 двигателей, равен тяге 160 самолетов Boeing 787, взлетающих одновременно из одного и того же места. Кроме того, властям придется закрывать морское пространство вдоль побережья Флориды на несколько часов до и после взлета ракеты. Этим, в свою очередь, возмущены рыболовы и промысловые предприятия.

По словам экспертов, SpaceX придется серьезно постараться, чтобы добиться благосклонности жителей Флориды в ближайшие годы.