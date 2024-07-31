Акции Nvidia потеряли в цене после рекордного роста в июне

Акции Nvidia, производителя чипов, используемых в разработке ИИ, продолжают терять в цене на фоне распродажи акций технологических компаний, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Акции Nvidia упали на 7% после возобновления масштабной распродажи акций производителей микросхем. Также на этой неделе должны быть представлены отчеты о доходах крупных технологических компаний.

Nvidia, производитель микросхем из Кремниевой долины, стал основным поставщиком мощных процессоров, необходимых для создания систем искусственного интеллекта. Акции компании упали более чем на 20% с тех пор, как в прошлом месяце Nvidia ненадолго стала самой дорогой публичной компанией в мире, сократив свою рыночную капитализацию почти на 750 млрд долларов.

С аналогичной ситуацией столкнулись и другие производители чипов. Arm, разработчик полупроводников, также получивший большую выгоду от популярности искусственного интеллекта, столкнулся с удешевлением акций на 6%.

На этой неделе Microsoft, основной инвестор OpenAI, должна представить отчет о последних доходах. На этом фоне трейдеры забеспокоились, что капитальные расходы компаний, занимающихся разработкой ИИ, могут значительно опережать доходы. Это вызвало распродажу акций и привело к снижению их стоимости.