Canva купит стартап в сфере ИИ, чтобы составить конкуренцию Adobe

Canva покупает ИИ-стартап Leonardo.ai, специализирующийся на генерации изображений, в стремлении составить серьезную конкуренцию Adobe, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Сделка, на завершение которой ушло около месяца, позволит Canva интегрировать модели генерации видео и изображений в свои продукты. Соучредитель компании Кэмерон Адамс сообщил, что это самое быстрое приобретение в истории Canva. Сумма сделки не оглашается.

Canva, которая в этом году привлекла инвестиции в размере 26 млрд долларов, является одним из нескольких быстрорастущих разработчиков креативного программного обеспечения, которые пытаются составить конкуренцию лидеру рынка Adobe (производитель Photoshop).

Основанная около десяти лет назад Адамсом, Клиффом Обрехтом и Мелани Перкинс, компания Canva выросла в конкурента Adobe, доминирующего поставщика программного обеспечения для профессионалов в области графики.

Инвесторы давно рассматривали Canva как кандидата на публичное размещение, хотя компания не обсуждала конкретные планы на этот счет. Недавно она завершила вторичную продажу акций на сумму 2,5 млрд долларов.

Не так давно Adobe добавила функции ИИ во все свои продукты, но акции компании упали более чем на 10% в этом году после того, как в декабре сорвалась сделка на 20 млрд долларов по приобретению Figma.