Число подписчиков Netflix выросло в 2024 году благодаря "Олененку" и "Бриджертонам"

Число подписчиков стриминговой платформы Netflix увеличилось на 8 млн благодаря таким хитам, как "Олененок" и "Бриджертоны", передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

С апреля по июнь 2024 года платформе Netflix удалось привлечь самое большое число новых подписчиков за последние четыре года. В последний раз компания наблюдала такой рост новых пользователей во втором квартале 2020 года, когда пользователи начали заходить на платформу во время карантина.

Прибыль компании выросла на 48%, до 4,88 доллара на акцию, при выручке в 9,6 млрд долларов, превзойдя прогнозы Уолл-стрит. Netflix также повысила оценку выручки за весь год, что, по данным компании, отражает устойчивые тенденции роста числа подписчиков и деловую динамику.

Сообщается, что рост во втором квартале 2024 года компании обеспечили такие хиты, как сериал "Олененок", а также третий сезон сериала "Бриджертоны".