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Число подписчиков Netflix выросло в 2024 году благодаря "Олененку" и "Бриджертонам"

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Логотип Netflix
Логотип Netflix. Иллюстративное фото: Jaque Silva/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Число подписчиков стриминговой платформы Netflix увеличилось на 8 млн благодаря таким хитам, как "Олененок" и "Бриджертоны", передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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С апреля по июнь 2024 года платформе Netflix удалось привлечь самое большое число новых подписчиков за последние четыре года. В последний раз компания наблюдала такой рост новых пользователей во втором квартале 2020 года, когда пользователи начали заходить на платформу во время карантина.

Прибыль компании выросла на 48%, до 4,88 доллара на акцию, при выручке в 9,6 млрд долларов, превзойдя прогнозы Уолл-стрит. Netflix также повысила оценку выручки за весь год, что, по данным компании, отражает устойчивые тенденции роста числа подписчиков и деловую динамику.

Сообщается, что рост во втором квартале 2024 года компании обеспечили такие хиты, как сериал "Олененок", а также третий сезон сериала "Бриджертоны".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2136702-chislo-podpischikov-netflix-vyroslo-v-2024-godu-blagodarya-olenenku-i-bridzhertonam/

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