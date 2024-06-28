Билл Гейтс рассказал, почему инвестирует в "зеленые" стартапы

Билл Гейтс рассказал, почему в последние годы активно инвестирует в "зеленые" стартапы, занимающиеся борьбой с изменениями климата, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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С 2015 года Breakthrough Energy, инвестиционная компания, основанная Биллом Гейтсом, потратила 2,2 млрд долларов на 160 стартапов и другие инициативы, связанные с сокращением выбросов.

Некоторые из этих стартапов предлагают простые решения вроде герметиков для системы отопления. Другие работают над такими смелыми идеями, как захоронение растительных отходов для удаления углекислого газа из атмосферы.

По словам Билла Гейтса, он активно инвестирует в эти стартапы, потому что самый надежный вариант для инвестиций, по его мнению, — это компании, которые находят способы сделать существующие системы более эффективными.

Среди примеров он привел компанию TS Conductor, которая производит силовой кабель, который весит мало, но проводит больше электроэнергии, чем обычные провода. Это позволяет коммунальным предприятиям подавать электроэнергию в перегруженные сети без строительства новых линий электропередачи.

Еще один стартап, упомянутый Гейтсом, — это Aeroseal, который выявляет утечки в системах отопления и охлаждения, а затем выпускает содержащий герметик туман, чтобы их заткнуть. По данным компании, эта технология использовалась в сотнях тысяч домов и коммерческих зданий.

Бизнесмен также отметил, что основной причиной, по которой многие "зеленые" технологии не набирают популярность, заключается в том, что их внедрение стоит дороже, чем использование вариантов, загрязняющих окружающую среду.

По словам Билла Гейтса, вероятно, пройдут годы, прежде чем некоторые технологии смогут быть коммерциализированы, однако его подход к инвестированию "необычайно терпелив", к чему он призывает и других предпринимателей.