Правительство США подало новую жалобу на TikTok

Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала новую жалобу на соцсеть TikTok и ее материнскую компанию ByteDance, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Комиссия начала расследование против TikTok из-за соглашения, которое компания заключила с Musical.ly в 2019 году. Американские чиновники подозревают, что соглашение могло быть связано с нарушениями Закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA). Федеральная торговая комиссия выясняла, не нарушил ли TikTok федеральный закон США, запрещающий несправедливую и вводящую в заблуждение деловую практику.

Регулятор заявил, что передает дело в Министерство юстиции, поскольку расследование обнаружило факты, доказывающие, что компания собиралась или собирается нарушить закон США.

"Хотя Комиссия обычно не разглашает факт подачи жалобы, мы пришли к выводу, что данные разбирательства отвечают общественным интересам", — заявили в FTC.

В мае TikTok подал в суд на правительство США после того, как президент Джо Байден подписал закон, который дает ByteDance девять месяцев на поиск покупателя из США. В отсутствие соглашения приложение для публикации коротких видео может быть запрещено на территории Штатов.