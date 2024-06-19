Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Правительство США подало новую жалобу на TikTok

Опубликовано:

TikTok
TikTok. Иллюстративное фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала новую жалобу на соцсеть TikTok и ее материнскую компанию ByteDance, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Комиссия начала расследование против TikTok из-за соглашения, которое компания заключила с Musical.ly в 2019 году. Американские чиновники подозревают, что соглашение могло быть связано с нарушениями Закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA). Федеральная торговая комиссия выясняла, не нарушил ли TikTok федеральный закон США, запрещающий несправедливую и вводящую в заблуждение деловую практику.

Регулятор заявил, что передает дело в Министерство юстиции, поскольку расследование обнаружило факты, доказывающие, что компания собиралась или собирается нарушить закон США.

"Хотя Комиссия обычно не разглашает факт подачи жалобы, мы пришли к выводу, что данные разбирательства отвечают общественным интересам", — заявили в FTC.

В мае TikTok подал в суд на правительство США после того, как президент Джо Байден подписал закон, который дает ByteDance девять месяцев на поиск покупателя из США. В отсутствие соглашения приложение для публикации коротких видео может быть запрещено на территории Штатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2119935-pravitelstvo-ssha-podalo-novuyu-zhalobu-na-tiktok/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.