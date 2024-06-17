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Билл Гейтс заявил о готовности вложить миллиарды долларов в атомную энергетику

Опубликовано:

Билл Гейтс
Билл Гейтс. Фото: Takaaki Iwabu/Bloomberg via Getty Images

Билл Гейтс заявил, что готов вложить миллиарды долларов в развитие проекта по строительству атомной электростанции в США, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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TerraPower, новый стартап, основанный Гейтсом, заложил основу для строительства первого коммерческого реактора в штате Вайоминг, где в настоящий момент закрывается угольная электростанция. Об этом публично заявил сам миллиардер. По его словам, TerraPower исследует простые и дешевые реакторы с 2008 года и рассчитывает завершить строительство нового реактора в 2030 году.

"Я уже вложил в этот проект более миллиарда долларов и готов вложить еще миллиарды", — сказал Гейтс.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Билл Гейтс в настоящее время занимает шестую строчку в рейтинге самых богатых людей мира.

Изначально предполагалось, что электростанция TerraPower, пользующаяся поддержкой Министерства энергетики США, будет введена в эксплуатацию в 2028 году. Но это означало бы использование российского топлива. Данная мера, по словам Гейтса, в настоящее время является неприемлемой.

Безуглеродная ядерная энергетика в настоящее время рассматривается представителями отрасли как ключевая часть борьбы с изменениями климата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2118567-bill-geyts-zayavil-o-gotovnosti-vlozhit-milliardy-dollarov-v-atomnuyu-energetiku/

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