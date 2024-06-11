Илон Маск заявил, что хочет запретить своим сотрудникам использовать iPhone

Илон Маск заявил, что запретит сотрудникам своих компаний использовать устройства Apple, если ChatGPT будет интегрирован в iPhone, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Основатель Tesla, SpaceX, Neuralink, xAI и владелец соцсети X Илон Маск заявил, что интеграция искусственного интеллекта от OpenAI на уровне операционной системы является неприемлемым нарушением безопасности. В связи с этим устройства Apple будут запрещены в его компаниях. По его словам, сотрудники, владеющие iPhone, должны будут оставлять свои телефоны на проходной и смогут забрать их только при возвращении домой.

"Совершенно абсурдна ситуация, в которой Apple оказалась не способна создать свой собственный искусственный интеллект, но при этом заявляет пользователям, что сможет защитить их данные при использовании ChatGPT. Apple понятия не имеет, что на самом деле произойдет, когда они передадут ваши данные OpenAI", — заявил Маск.

В феврале Маск подал в суд на OpenAI и генерального директора Сэма Альтмана, утверждая, что многолетнее партнерство компании-разработчика ChatGPT с Microsoft предает основополагающую миссию компании приносить пользу человечеству и сосредоточено лишь на получении прибыли.

Маск вместе с Альтманом основал OpenAI в 2015 году, но покинул компанию в 2018 году из-за конфликта интересов.