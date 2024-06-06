Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

WSJ: Microsoft попала в центр антимонопольного расследования из-за инвестиций в ИИ

Опубликовано:

Вывески Microsoft
Microsoft. Иллюстративное фото: JULIEN DE ROSA/AFP via Getty Images

Федеральная торговая комиссия США начнет расследование последней сделки Microsoft, заключенной для развития ИИ-подразделения компании, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Как стало известно WSJ, в марте Microsoft наняла соучредителя стартапа в сфере искусственного интеллекта Inflection AI, а также почти всех сотрудников компании, согласившись выплатить им около 650 млн долларов в качестве лицензионного сбора за перепродажу технологии, разработанной Inflection. Инвесторам Inflection было сказано, что со временем они будут получать большие доходы.

Американские компании обязаны сообщать в федеральные антимонопольные органы о любых сделках на сумму более 119 млн долларов, так как слияния и поглощения компаний могут повлиять на общую ситуацию на рынке.

При этом Федеральная торговая комиссия (FTC) и Министерство юстиции США, обладающие функциями антимонопольных органов, могут подать в суд на руководство предприятия, если усмотрят в их действиях нарушение антимонопольного законодательства.

Как сообщают источники, в настоящее время Комиссия изучает сделку Microsoft и готовится начать расследование.

Ранее председатель Федеральной торговой комиссии Лина Хан выражала обеспокоенность по поводу того, что технологические гиганты стремятся контролировать самые перспективные разработки в сфере ИИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2113170-wsj-microsoft-popala-v-centr-antimonopolnogo-rassledovaniya-iz-za-investiciy-v-ii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.