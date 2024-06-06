WSJ: Microsoft попала в центр антимонопольного расследования из-за инвестиций в ИИ

Федеральная торговая комиссия США начнет расследование последней сделки Microsoft, заключенной для развития ИИ-подразделения компании, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Как стало известно WSJ, в марте Microsoft наняла соучредителя стартапа в сфере искусственного интеллекта Inflection AI, а также почти всех сотрудников компании, согласившись выплатить им около 650 млн долларов в качестве лицензионного сбора за перепродажу технологии, разработанной Inflection. Инвесторам Inflection было сказано, что со временем они будут получать большие доходы.

Американские компании обязаны сообщать в федеральные антимонопольные органы о любых сделках на сумму более 119 млн долларов, так как слияния и поглощения компаний могут повлиять на общую ситуацию на рынке.

При этом Федеральная торговая комиссия (FTC) и Министерство юстиции США, обладающие функциями антимонопольных органов, могут подать в суд на руководство предприятия, если усмотрят в их действиях нарушение антимонопольного законодательства.

Как сообщают источники, в настоящее время Комиссия изучает сделку Microsoft и готовится начать расследование.

Ранее председатель Федеральной торговой комиссии Лина Хан выражала обеспокоенность по поводу того, что технологические гиганты стремятся контролировать самые перспективные разработки в сфере ИИ.