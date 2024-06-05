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SpaceX получила разрешение на новый запуск ракеты Starship

Опубликовано:

Логотип SpaceX
SpaceX. Иллюстративное фото: Kevin Dietsch/Getty Images

SpaceX получила лицензию на испытательный полет ракеты Starship, который, как ожидается, произойдет уже 6 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предоставило SpaceX лицензию на проведение следующего испытательного полета. SpaceX планирует запустить Starship 6 июня с космодрома компании Starbase в Техасе.

"SpaceX выполнила все требования безопасности и другие лицензионные требования для этого испытательного полета", — говорится в заявлении FAA.

Запуск данной ракеты является частью стратегии SpaceX, которая в перспективе планирует отправлять людей на Луну и, в конечном итоге, на Марс. SpaceX пыталась получить разрешение регулирующих органов на полет в течение последних месяцев, с тех пор как совершила третий испытательный полет ракеты 14 марта.

Во время прошлого испытания Starship достигла околоорбитальных скоростей, пролетев намного дальше, чем ракеты предыдущих миссий. Однако во время возвращения на Землю аппарат потерял контакт и самоуничтожился.

В ходе предстоящего испытательного полета SpaceX надеется выполнить контролируемый полет Starship через атмосферу Земли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2112576-spacex-poluchila-razreshenie-na-novyy-zapusk-rakety-starship/

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