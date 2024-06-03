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WSJ: Илон Маск готовится к перемирию с главой JPMorgan Джейми Даймоном

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Slaven Vlasic/Getty Images for The New York Times

Илон Маск готовится заключить мир с руководителем банка JPMorgan Джейми Даймоном после размолвки, которая произошла в 2016 году, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal. 

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Конфликт между бизнесменами разгорелся в 2016 году, когда JPMorgan, один из крупнейших автокредиторов страны, отказался подписать договор аренды электромобилей Tesla. Это разозлило Илона Маска, который впоследствии сотрудничал с несколькими конкурентами JPMorgan.

Главным признаком возобновления общения между бизнесменами является присутствие Маска на первой технологической конференции JPMorgan. Сообщается, что данный факт стал первым шагом на пути поиска контактов между JPMorgan и компаниями Маска. Источники сообщают, что перемирие может быть выгодно для обеих сторон.

При этом JPMorgan и Tesla все еще находятся на стадии судебного разбирательства, которое началось три года назад из-за 162 млн долларов, которые, по словам JPMorgan, Tesla должна заплатить банку за серию сделок. Однако чуть более года назад казалось нереальным, что Даймон и Маск вновь начнут общаться.

Эксперты отмечают, что Маск — это идеальный клиент JPMorgan. Один из самых богатых людей в мире может активно обращаться за консультациями к Совету банка по управлению активами. Кроме того, его компании могли бы воспользоваться услугами банка по сбору средств и заключению сделок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2111244-wsj-ilon-mask-gotovitsya-k-peremiriyu-s-glavoy-jpmorgan-dzheymi-daymonom/

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