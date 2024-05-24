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Alibaba заявила о намерении развивать подразделение облачных вычислений

Опубликовано:

Alibaba
Alibaba. Иллюстративное фото: depositphotos

Китайский технологический гигант Alibaba расширил глобальную доступность облачных технологий и намерен развивать подразделение ИИ, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Руководство компании объявило о расширении зоны доступности своих продуктов облачных вычислений в Мексике и планах по строительству новых центров обработки данных в течение следующих трех лет на ключевых рынках, включая Малайзию, Таиланд и Южную Корею.

"Мы хотим предпринимать больше усилий и выделять больше инвестиций для развития наших международных центров обработки данных", — сказала Селина Юань, президент международного подразделения Alibaba Cloud.

Стремление к росту последовало за неспокойным временем для Alibaba Cloud, после отказа от запланированного первичного публичного размещения акций и кадровых перестановок в руководстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2106300-alibaba-zayavila-o-namerenii-razvivat-podrazdelenie-oblachnyh-vychisleniy/

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