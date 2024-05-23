OpenAI заключила крупный контакт с американским СМИ для обучения ИИ

OpenAI заключила контракт с издателем The Wall Street Journal об использовании журналистских материалов для обучения ИИ, передает NUR.KZ со ссылкой на WSJ.

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Владелец The Wall Street Journal News Corp подписала крупный договор о лицензировании контента с компанией OpenAI, занимающейся развитием генеративного искусственного интеллекта. Таким образом, издатели могут заработать на технологии, которая обещает оказать глубокое влияние на индустрию производства новостей.

Сумма сделки может составить более 250 млн долларов, которые будут выделены в течение следующих пяти лет. Благодаря этому, OpenAI будет использовать контент из новостных изданий News Corp, включая архивы, для ответов на запросы пользователей и обучения своей технологии.

Условия соглашений о лицензировании контента между издателями и OpenAI не разглашаются, но сделка с News Corp является одной из крупнейших между СМИ и компанией в сфере ИИ.

"Данная сделка признает, что за премиальную журналистику нужно платить больше", — заявил генеральный директор News Corp Роберт Томсон.