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Цукербергер собрал консультационный совет предпринимателей для Meta

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Марк Цукерберг смеется
Марк Цукерберг. Фото: Kevin Dietsch / Staff / Getty Images

Марк Цукерберг собрал совет, состоящий из руководителей компаний технологической отрасли, который будет консультировать Meta в вопросах развития ИИ, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Консультативная группа будет периодически встречаться с руководством Meta, чтобы обсудить вопросы развития ИИ. В состав совета вошли: генеральный директор и соучредитель Stripe Патрик Коллисон, бывший генеральный директор GitHub Нат Фридман, генеральный директор Shopify Тоби Лютке и бывший руководитель и инвестор Microsoft Чарли Сонгхерст.

"Я глубоко уважаю этих людей и их достижения, и я благодарен, что они готовы поделиться своим мнением с Meta в такой важный момент, когда мы открываем новые возможности с помощью ИИ и метавселенной", — написал Цукерберг в записке для сотрудников Meta.

Консультативный совет отличается от совета директоров Meta, состоящего из 11 человек, тем, что члены данного совета не избираются акционерами и не несут обязательств перед Meta. Кроме того, членам совета не будут платить за их работу в консультативном совете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2105616-cukerberger-sobral-konsultacionnyy-sovet-predprinimateley-dlya-meta/

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