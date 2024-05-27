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Искусственный интеллект поможет Казахстану избежать аварий на производствах. Как это работает?

Опубликовано:

Искусственный интеллект
Иллюстративное фото: Pixabay

В Казахстане, по данным ИТ-компании IBA Group, намерены использовать искусственный интеллект, чтобы предотвратить аварии на промышленных производствах. Контроль за безопасностью возьмут на себя новые технологии с использованием ИИ, которые уже внедряют на крупных объектах. Выясняем, как они работают и можно ли им доверить жизни людей.

Согласно мировой статистике, производственный травматизм растет с каждым годом.  По данным Международной организации труда, почти 3 млн человек ежегодно погибают от несчастных случаев на работе и заболеваний, связанных со сферой деятельности. Еще 395 млн работников по всему миру получают травмы на работе. Масштабы ужасают. В Казахстане, в последнее время произошло несколько трагедий на предприятиях, в результате чего производственный травматизм в стране вырос на 14,8%.​

При этом в Казахстане активно принялись внедрять принципы устойчивого развития с соблюдением требований ESG. Уже две трети компаний из ТОП-50 работают над глобальными Целями устойчивого развития, принятыми на Саммите ООН в 2015 году. Среди них – индустриализация, инновации и инфраструктура, ответственное потребление и производство. 

Сейчас в стране активно обсуждают, как с помощью технологий и IT-решений повысить безопасность на местных предприятиях. Некоторые решения уже используются, другие – скоро могут быть внедрены.

Как с помощью превентивных технологий сократить количество случаев производственного травматизма, знает руководитель SAP-проектов в международной IT-компании IBA Group Ольга Карпенко. Она более 18 лет занимается цифровой трансформацией бизнеса и автоматизацией бизнес-процессов, и вместе с командой выполнила десятки проектов для разных отраслей: энергетической, нефтегазовой и производственной.

Умные технологии доходят до промышленной безопасности с опозданием

Завод
Иллюстративное фото: Pixabay

Причин производственного травматизма несколько: в частности, к несчастным случаям приводят технические, организационные, санитарно-гигиенические и личностные факторы. 

К техническим причинам, как правило, относят устаревшее оборудование, несовершенство технологических процессов или недостаточную механизацию тяжелых работ. Среди организационных причин — нарушения правил эксплуатации оборудования, несвоевременный и формальный инструктаж по технике безопасности и недостаточный контроль за выполнением требований по охране труда. Сюда же включают нарушение технологического процесса и режима труда и отдыха работников.

Среди санитарно-гигиенических факторов, которые могут стать как причиной травматизма, так и крупной аварии, относят недостаточный контроль уровня вредных веществ в воздухе и параметров микроклимата. Присутствует и человеческий фактор, когда ошибки случаются из-за усталости или невнимательности сотрудников. 

Многих несчастных случаев можно было бы избежать благодаря автоматизации процессов. Некоторые предприятия используют заказные системы для цифровизации операций по промышленной безопасности и охране труда. Но в большинстве случаев организации все еще ведут бумажный документооборот.

К сожалению, IT-решения по промышленной безопасности не всегда находятся в приоритете. Это связано с тем, что в первую очередь компании с помощью ИТ стараются автоматизировать ключевые бизнес-процессы, а вопросы производственной безопасности откладывают на потом.

Приложения, NFC-метки и QR-коды заменят проверки «на бумаге»

QR-код
Иллюстративное фото: Pixabay

Мировой путь — цифровизация и автоматизация процессов производственной безопасности и охраны труда. Казахстан поступает так же. IT-решения делают процесс проведения регулярных проверок прозрачным. Проверяются не только люди, но и оборудование. Когда у сотрудника на одном экране собраны все задачи на день, уже очевидно, что он не нарушит дедлайны и оптимально спланирует свою работу. 

Без IT-решений проверки часто проводятся формально. Простой пример: у предприятия на удаленной площадке есть оборудование, которое нужно проверять раз в неделю. Для этого ответственному сотруднику необходимо прибыть на место, убедиться, что оборудование в порядке, и вернуться в офис или поехать на другие объекты. Однако иногда происходит так, что производственная необходимость не позволяет проверяющему выехать на удаленную площадку. Таким образом, задача перепоручается другому сотруднику на объекте. В итоге проверка выполнена только «на бумаге», а по факту исправность оборудования не подтверждена

С мобильным приложением переложить задачу и ответственность уже не получится. Ответственному лицу необходимо лично явиться на объект, чтобы отсканировать NFC-метку или QR-код, а приложение само считает геолокацию. Это станет своего рода гарантией того, что сотрудник действительно был на месте и выполнил проверку.  

Кроме того, система не позволит провести инструктаж прошедшей датой или проверить объект «на бумаге». Все это уменьшает риск того, что сотрудник может халатно отнестись к своим обязанностям и лишь формально заполнить журнал проверки — умные технологии попросту не позволят этого сделать. Получается, что IT-решения помогают руководству обезопасить себя от безответственного исполнения обязанностей сотрудниками и, как следствие, упредить инциденты.

IT следит за здоровьем работника и экологией

Экология
Иллюстративное фото: Pixabay

Автоматизация также обеспечивает независимый сбор данных об инцидентах. IT-решения четко контролируют, когда и где произошла авария, собирают детальное описание произошедшего, включая фотографии и прочие документы, фиксируют результаты расследований. На основании этого создаются задачи, назначаются ответственные для исполнения. Это дает возможность понять, какие инциденты сейчас находятся в этапе расследования, кто несет за них ответственность, есть ли просроченные задачи. В будущем, когда соберется база данных, можно получить развернутую статистику, например, в разрезе местоположения: где наиболее часто случаются происшествия. Все это позволяет не потерять информацию, не «спустить на тормозах» происшествие и собрать аналитику, чтобы в будущем предотвращать подобное. 

Например, венгерская компания по переработке кукурузы Hungrana внедрила решение по охране труда и окружающей среды SAP EHSM. Оно помогает гарантировать безопасность работников и следить за воздействием производства на окружающую среду. Компания сократила объем бумажной работы и получила возможность собирать данные, которые позволят успешно пройти сертификацию в сфере экологии и устойчивого развития. 

Такое же решение использует и греческая нефтеперерабатывающая компания Motor Oil. После внедрения решения на 25% сократилось время, которое инженеры по охране труда тратили на ручную административную работу и подготовку отчетов. Это дало возможность больше времени уделять расследованию происшествий и быстрее урегулировать проблемы. Использование SAP EHS Management также позволило оперативно получать сообщения о производственных инцидентах. В результате компания увеличила осведомленность о здоровье и безопасности сотрудников и сформировала проактивную культуру отчетности о происшествиях среди работников.

Автоматизация производственной безопасности нужна любой отрасли, так как на каждом предприятии проводятся инструктажи по пожарной безопасности, проверяется здоровье сотрудников, состояние объектов и прочее. Поэтому IT-решения в этой области подходят как для энергетических, нефтегазовых компаний, так и логистических предприятий. Но, в первую очередь, автоматизация охраны труда актуальна для производств, где работа напрямую связана с рисками. К таким можно отнести горно-обогатительные комбинаты и предприятия химической промышленности. В этих отраслях много опасных производств, шахт, а значит, вредных выбросов и других рисков. Чтобы избежать инцидентов, все это необходимо держать под постоянным контролем, который как раз под силу искусственному интеллекту.

Искусственный интеллект учует газ и увидит положение каски

Люди на стройке
Иллюстративное фото: Pixabay

Помимо того, что ИИ будет контролировать проверку объектом и проведение инструктажей безопасности, IT-решения можно будет интегрировать с другими системами и дополнить их функционал. Так, интеграция с датчиками в угольных шахтах поможет вовремя заметить превышение нормы содержания газа и определить, на каком именно участке это произошло. Так, к примеру: программа распознает, что на участке А превышен допустимый уровень вещества и автоматически отправляет оповещение об опасности, что в свою очередь позволяет руководителям оперативно отреагировать и принять меры.

«Кроме этого, можно задействовать и видеоаналитику. Например, в одном из наших кейсов по внедрению SAP EHSM для производственной компании из СНГ мы добавляли функционал распознавания людей без касок с камер видеонаблюдения. Искусственный интеллект вместо человека определяет, есть ли на рабочем каска. Ведь на предприятиях работают тысячи человек, установлены сотни камер видеонаблюдения, и ответственные сотрудники должны следить за выполнением инструкций безопасности. Человек физически не способен проконтролировать одномоментно соблюдение всеми сотрудниками правил, в отличие от компьютерного зрения, которое без устали может круглосуточно следить за ситуацией», —  делится практическим примером эксперт IT-компании IBA Group.

Нейросеть обучена таким образом, что считает правильное положение каски только на голове, поэтому пронести ее в руках или на поясе не получится. Достаточно всего нескольких кадров, чтобы распознать возможное нарушение. При выявлении инцидента IT-технологии мгновенно фиксируют кадр, дату, время и локацию камеры. Далее информация передается в целевую систему, где создается событие. После этого уже ответственный сотрудник проверяет, имело ли место нарушение: пересматривает видеофайлы, анализирует и при необходимости начинает расследование.

По словам эксперта, автоматизация процессов промышленной безопасности и охраны труда помогает увеличить эффективность процессов, снизить нагрузку на персонал и свести к минимуму количество инцидентов.  

Казахстан может стать лидером в сфере промышленной безопасности 

Человек на производстве
Иллюстративное фото: Pixabay

Предприятия Казахстана уже начали внедрять IT-решения для автоматизации процессов промышленной безопасности и охраны труда. Все больше компаний автоматизируют эти процессы и делают рабочие места безопаснее. Работники могут чувствовать себя более защищенными, а бизнес — более уверенным и привлекательным для инвесторов.  

«IT-решения помогают собирать аналитику, принимать взвешенные решения и правильно оценивать риски. Сотрудники компании не будут формально подходить к выполнению своих задач. Для руководства это значит, что они снизят риски производственных травм и инцидентов, а значит, финансовых и репутационных потерь. У руководителя также будет оперативный доступ к информации, и не нужно просить сотрудников охраны труда составить отчет. Ведь все это выливается в непринятые своевременно решения», — отмечает руководитель SAP-проектов в IBA Group.

Проще станет и рабочий процесс: вместо заполнения бумажных документов и двойной работы по регистрации этой же информации в корпоративной системе достаточно будет один раз внести данные. 

Впрочем, когда речь идет о человеческом здоровье и даже жизни, оценить финансовую выгоду от внедрения решений по автоматизации промышленной безопасности и охраны труда тяжело. Но цифры все же существуют. Так, согласно оценкам IBA Group, внедрение IT-решений помогает существенно уменьшить количество аварийных ситуаций​. Это происходит благодаря нахождению узких мест и оценке рисков — теперь инциденты можно предупредить заранее. Также снижаются затраты на лечение и страхование сотрудников​, так как с IT-решениями медосмотры проводятся фактически и не на бумаге. Технологии повышает культуру безопасности и мотивацию персонала​. 

Кроме этого, возрастает степень соответствия объектов и процессов нормативам и стандартам​. В случае с трендом на устойчивость бизнеса это поможет привлечь инвесторов и партнеров благодаря повышенному вниманию к экологической и социальной ответственности. Всего за несколько лет ​Казахстан может стать одним из лидеров в регионе в сфере промышленной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2104923-iskusstvennyy-intellekt-pomozhet-kazahstanu-izbezhat-avariy-na-proizvodstvah-kak-eto-rabotaet/

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